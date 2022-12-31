В Киеве и области снова взрывы: работает ПВО

В Киеве и области во время продолжительной воздушной тревоги снова раздаются взрывы. В небе работают силы ПВО.

Об этом сообщили в КМВА.

"В Киеве и области работает ПВО! Находитесь в укрытиях", — подчеркивают местные власти.

В КМВА также отмечают, что в районе воздушного пространства Киева работают разведывательные БПЛА врага.

Отмечается, что о новых взрывах в Сети начали сообщать во время третьих волн ракетной атаки. В столице и области с 12:49 продолжается тревога.

Новогодняя атака на Киев

Напомним, в сети практически сразу после объявления "тревоги" сообщили о взрывах. Их подтвердил мэр. В ОВА подтвердили работу ПВО в области.

Стало известно, что взрывы прогремели в нескольких районах города. В частности, в Соломенском, Печерском и Голосеевском.

Погиб по меньшей мере один человек в Соломенском районе. В медучреждения столицы госпитализировали уже 13 пострадавших.

Среди пострадавших также японский журналист. Его госпитализировали, оказывают помощь медики.

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