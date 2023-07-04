Загроза підриву ЗАЕС: як готуються до надзвичайної ситуації дитсадки Києва

Чиновники кажуть, що проводять тренінги з евакуації та вчать дошкільнят діловим іграм.

Кияни продовжують обговорювати можливу радіаційну загрозу від ймовірного вибуху на Запорізькій АЕС, який можуть влаштувати російські окупанти. За ситуацією на АЕС із тривогою слідкує увесь світ. В деяких областях України навіть проводять навчання на випадок радіаційної загрози.

Тим часом батькам вихованців столичного дитсадка надсилалися попередження про те, що в разі радіаційної небезпеки у них є година, аби забрати дітей, якщо не встигнуть, то діти залишаться на два дні в укритті.

Такі повідомлення надходили батькам із приватного садочка

Як з’ясував сайт ТСН.ua, такі повідомлення розсилали у групі для батьків приватного дитячого садочка в Києві. Ми вирішили поцікавитися, що відбувається з радіаційною безпекою в комунальних закладах столиці, а саме – як рятуватимуть дітей, чи вистачить бомбосховищ і протигазів.

Загроза теоретична, але готуємося

Фахівці кажуть, що зараз ця радіаційна загроза лише теоретична. Дай Боже, щоб вона такою й залишалася.

Деякі експерти вже заявили, що Києву Запорізька АЕС точно не загрожує. А ті населені пункти, які поряд, мають бути максимально евакуйовані або перебувати всередині приміщень.

Але як запевнили нас у КМДА, місто готується до можливої надзвичайної ситуації, яка теоретично може статися внаслідок теракту на ЗАЕС.

В кожному столичному районі створені евакуаційні комісії, які будуть сповіщати населення в разі виникнення радіаційної або іншої загрози. Також районні евакуаційні комісії є при закладах освіти.

Як раніше пояснювали в Департаменті муніципальної безпеки КМДА, саме ці комісії відповідають за безпосереднє планування, підготовку, організацію і, в разі потреби, здійснення евакуації у своїх районах. У кожному районі визначені місця, де будуть діяти збірні пункти евакуації.

Що із безпекою в дитсадках?

В Департаменті освіти та науки КМДА кажуть, що відповідно до протоколу №27 засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА від 21.06.2022 р., комісійно за участю представників райдержадміністрацій, Головного управління ДСНС у Києві, Департаменту муніципальної безпеки КМДА проведено моніторинг оцінки об’єктів (будівель, споруд, приміщень), закладів освіти щодо можливості їх використання як найпростіших укриттів.

"Відповідно до розпорядження Київської військової адміністрації від 22 травня 2023 року "Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту на 2023 рік", у закладах дошкільної освіти міста Києва за окремим графіком проведено "Тиждень безпеки дитини", – повідомив на запит сайту ТСН.ua Ілля Пасько, заступник директора Департаменту освіти та науки КМДА.

Ділові ігри та тренінги з евакуації

В закладах дошкільної освіти виконувалися завдання в рамках безпеки:

вироблення у дітей дошкільного віку вмінь і навичок захисту свого здоров’я й життя під час надзвичайних ситуацій,

удосконалення теоретичних знань і практичних навичок медпрацівників з питань захисту від наслідків надзвичайних ситуацій,

поліпшення якості освітньої роботи в закладах дошкільної освіти з питань охорони життя, здоров’я та норм поведінки дітей під час надзвичайних ситуацій,

пропагування досвіду закладів дошкільної освіти щодо організації та здійснення освітньої роботи з питань захисту життя і здоров’я під час надзвичайних ситуацій.

"Вихователі провели з дітьми ділові ігри, моделювання поведінки в незвичайних ситуаціях, консультації, семінари, практичні тренінги з евакуації дітей і працівників. Практичне закріплення навичок, можливості реалізувати отримані знання в закладах дошкільної освіти здійснювалися згідно з програмою "Охорона життя та здоров’я дітей. Норми поведінки у НС", – повідомив сайту ТСН.ua Ілля Пасько.

Кошти на протигази є у районах

До речі, забезпеченням дітей протигазами або іншими засобами захисту має, відповідно до своїх асигнувань, займатися кожен столичний район. Кошти на це були передбачені і перебувають саме в районах.

"Матеріально-технічне забезпечення цивільного захисту закладів освіти здійснюється відповідно до заявок керівників з урахуванням кошторису видатків по галузі "Освіта". Наразі видатки фінансуються згідно з постановою Кабміну від 09 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами", – пояснює заступник директора департаменту.

Де краще перебувати під час ядерного вибуху

Чому вчать персонал?

Ілля Пасько додає, що відповідно до ст. 39, 40 Кодексу цивільного захисту України, працівники закладів освіти щорічно проходять підготовку (перепідготовку) в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у відповідних категоріях.

"Для директорів закладів освіти проведено семінари-практикуми щодо дій під час загроз та в в разі виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру, зокрема спричинених воєнними діями, за участі майстрів виробничого навчання Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва. Окрім того, до керівників закладів освіти та батьків доведено рекомендації Міністерства освіти й науки України "Безпечне навчання: якщо ваша дитина під час ядерного вибуху – у школі або садочку", – додає Ілля Пасько.

Про що йдеться в рекомендаціях

В рекомендаціях від Міносвіти зазначається, якщо дитина під час ядерного вибуху перебуває у школі або садочку, вона має залишатися там в укритті з іншими дітьми.

Рекомендації від Міносвіти

Для цього батькам потрібно:

Переконатися, що у вчителів (вихователів) та дирекції школи або садочка є план дій на випадок ядерного вибуху. Вони мають діяти згідно із загальними правилами поводження в такій надзвичайній ситуації. Якщо дирекція закладу не проінформувала вас про це, ви маєте домовитися заздалегідь з іншими батьками та вчителем, що в разі ядерного вибуху двері укриття, де перебувають діти, не відчинятимуть, допоки не буде дозволу від органів влади. Це означає, що прийти й забрати звідти дитину, поки немає офіційних оголошень, що загроза минула, буде неможливо. Поясніть їм, що зайве відчинення дверей укриття та допуск туди батьків, які прийшли з вулиці, нашкодить дітям. Переконайтеся, що укриття адаптоване для перебування там в умовах ядерної небезпеки. Чи є в адміністрації школи відповідні документи, акти перевірки органів контролю, які свідчать про те, що укриття – придатне, а також акт ДСНС про те, що приміщення в задовільному санітарному та протипожежному стані. Деякі заклади мають спеціальні протирадіаційні укриття або більш надійні сховища – герметичні. Однак за відсутності таких допускається перебування в найпростіших укриттях, але в яких дотримані встановлені вимоги.

Раніше сайт ТСН.ua повідомляв про ймовірну аварію на ЗАЕС: куди піде радіаційна хмара, якою буде зона відчуження і що робити в разі НС.

Читайте також:

Чи врятує йод від радіації та чи є небезпека для Києва: Комаровський про загрозу підриву ЗАЕС (відео)

Загроза підриву ЗАЕС: МОЗ звернулося до мешканців 50-кілометрової зони

Запорізьку АЕС відключили від основної високовольтної лінії - Енергоатом