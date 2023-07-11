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В Одеській області було чути вибухи - ЗМІ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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212
Час на прочитання
1 хв
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В Одеській області було чути вибухи - ЗМІ

Дрони знову атакують Україну / Фото: ТСН.ua

В Одеській області оголошена повітряна тривога.

В Одеській та Миколаївській областях — загроза застосування ударних БпЛА.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ у ніч проти 10 липня 2023 року. 

Пізніше в Одеському районі було чутно вибухи.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Пізніше повторні вибухи пролунали в Одеському районові. 

За попередньо інформацією від моніторингових каналів, працює ППО.

Не нехтуйте повітряною тривогою та перебувайте в укриттях. 

За інформацією моніторингових каналів, 8 мопедів рухаються на Одеську область, абсолютно всі з моря летять. За попередньою інформацією, вже є збиття. 

Нагадаємо, що у низці українських областей оголосили повітряну тривогу

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Дата публікації
Перегляди
212
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