В Одеській області було чути вибухи - ЗМІ

В Одеській області оголошена повітряна тривога.
В Одеській та Миколаївській областях — загроза застосування ударних БпЛА.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ у ніч проти 10 липня 2023 року.
Пізніше в Одеському районі було чутно вибухи.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Пізніше повторні вибухи пролунали в Одеському районові.
За попередньо інформацією від моніторингових каналів, працює ППО.
Не нехтуйте повітряною тривогою та перебувайте в укриттях.
За інформацією моніторингових каналів, 8 мопедів рухаються на Одеську область, абсолютно всі з моря летять. За попередньою інформацією, вже є збиття.
Нагадаємо, що у низці українських областей оголосили повітряну тривогу.