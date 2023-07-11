В Одеській області було чути вибухи - ЗМІ

В Одеській та Миколаївській областях — загроза застосування ударних БпЛА.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ у ніч проти 10 липня 2023 року.

Пізніше в Одеському районі було чутно вибухи.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Пізніше повторні вибухи пролунали в Одеському районові.

За попередньо інформацією від моніторингових каналів, працює ППО.

Не нехтуйте повітряною тривогою та перебувайте в укриттях.

За інформацією моніторингових каналів, 8 мопедів рухаються на Одеську область, абсолютно всі з моря летять. За попередньою інформацією, вже є збиття.

Нагадаємо, що у низці українських областей оголосили повітряну тривогу.