В Одесской области были слышны взрывы — СМИ

В Одесской области объявлена воздушная тревога.
В Одесской и Николаевской областях — угроза применения ударных БПЛА.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в ночь на 10 июля 2023 года.
Позже в Одесском районе были слышны взрывы.
Об этом сообщили корреспонденты Общественного. Позже повторные взрывы прогремели в Одесском районе.
По предварительной информации от мониторинговых каналов, работает ПВО.
Не пренебрегайте воздушной тревогой и находитесь в укрытиях.
По информации мониторинговых каналов, 8 мопедов двигаются на Одесскую область, абсолютно все из моря улетают. По предварительной информации, уже есть ущерб.
Напомним, что в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу.
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