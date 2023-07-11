В Одесской области были слышны взрывы — СМИ

В Одесской и Николаевской областях — угроза применения ударных БПЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в ночь на 10 июля 2023 года.

Позже в Одесском районе были слышны взрывы.

Об этом сообщили корреспонденты Общественного. Позже повторные взрывы прогремели в Одесском районе.

По предварительной информации от мониторинговых каналов, работает ПВО.

Не пренебрегайте воздушной тревогой и находитесь в укрытиях.

По информации мониторинговых каналов, 8 мопедов двигаются на Одесскую область, абсолютно все из моря улетают. По предварительной информации, уже есть ущерб.

Напомним, что в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу.