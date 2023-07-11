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На Прикарпатті можливі аварійні вимкнення світла: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На Прикарпатті можливі аварійні вимкнення світла: що відомо

В Івано-Франківській області можливі аварійні вимкнення електроенергії. / Фото: Associated Press

В регіоні різко погіршиться погода.

До кінця цієї доби, 11 липня, на Прикарпатті погіршиться погода, а тому можливі аварійні вимкнення електроенергії. Синоптики попереджають про сильний дощ, грози, град, посилення вітру до 20 м/с.

Про це попередили в Прикарпаттяобленерго.

В Івано-Франківській області можливі аварійні вимкнення електроенергії. / © Associated Press
В Івано-Франківській області можливі аварійні вимкнення електроенергії. / Фото: Associated Press

"Прикарпаттяобленерго" просить із розумінням поставитись до ймовірних аварійних вимкнень через негоду. Якщо за вашою адресою зникне електропостачання, просимо не обривати телефонні лінії кол-центру. Як правило, в компанії знають про кожне знеструмлення", - йдеться в повідомленні.

Якщо немає світла, інформацію про орієнтовний час відновлення електропостачання можна отримати:

  • на стартовій сторінці сайту під кнопкою «Немає світла» за посиланням.
  • в меню чат-боту обленерго у Viber, де також можна залишити заявку про відсутність електропостачанн

Мешканців області просять бути обережними поруч з електрообладнанням та з дротами ліній електропередачі під час грози та сильного вітру.

Як повідомлялося, в Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки на 12-13 липня. надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у деяких областях на заході та півдні України.

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Дата публікації
Перегляди
315
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