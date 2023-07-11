Усі атомні електростанції України застраховані на випадок підриву – "Енергоатом"

НАЕК "Енергоатом" у червні 2023 року уклав договір страхування на понад 5 млрд гривень від шкоди внаслідок ядерного інциденту на всіх чотирьох атомних станціях України. У разі підриву росіянами Запорізької АЕС Україна може отримати страхову компенсацію.

Про це повідомила пресслужба компанії.

У компанії зазначили, що, згідно з договором, страхове покриття по Запорізькій АЕС надається після звільнення станції від російських загарбників. Щодо інших українських атомних станцій, страхування діє повною мірою.

"Енергоатом не контролює дії окупантів та не здійснює управління реакторними установками відповідно до вимог українського ядерного законодавства, а відтак і не може нести відповідальність за всі ядерні ризики, які можуть виникнути на окупованій ЗАЕС", - зазначили у компанії.

Компанія, наголошує, що дотримується усіх вимог національного та міжнародного законодавства щодо страхування цивільної відповідальності за заподіяну ядерну шкоду та робить усе можливе для запобігання настання страхового випадку в умовах збройної агресії рф проти України та захоплення країною-терористкою найбільшої в Європі атомної електростанції – Запорізької АЕС.

Нагадаємо, експерт пояснив, чому Росія не має ні військової ні політичної мотивації, щоб підірвати ЗАЕС.

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