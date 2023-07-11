Все атомные электростанции Украины застрахованы на случай подрыва — "Энергоатом"

НАЭК "Энергоатом" в июне 2023 года заключил договор страхования более чем на 5 млрд гривен от ущерба в результате ядерного инцидента на всех четырех атомных станциях Украины. В случае подрыва россиянами Запорожской АЭС, Украина может получить страховую компенсацию.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В компании отметили, что согласно договору страховое покрытие по Запорожской АЭС предоставляется после освобождения станции от российских захватчиков. Что касается других украинских атомных станций, то страхование действует в полной мере.

"Энергоатом не контролирует действия оккупантов и не осуществляет управление реакторными установками в соответствии с требованиями украинского ядерного законодательства, а потому и не может нести ответственность за все ядерные риски, которые могут возникнуть на оккупированной ЗАЭС", — отметили в компании.

Компания отмечает, что соблюдает все требования национального и международного законодательства по страхованию гражданской ответственности за причиненный ядерный ущерб и делает все возможное для предотвращения наступления страхового случая в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины и захвата страной-террористкой крупнейшей в Европе атомной электростанции – Запорожской АЭС.

Напомним, эксперт объяснил, почему у России нет ни военной, ни политической мотивации, чтобы подорвать ЗАЭС.

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