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Атака на Київ: уламки збитих ракет впали у трьох місцях

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Олена КапнікОлена Капнік
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Атака на Київ: уламки збитих ракет впали у трьох місцях

Уламки збитої ППО ракети. / Фото: Associated Press

Минулося без потерпілих.

У Києві виявили кілька місць падіння уламків збитих ППО ракет, які російські окупанти випустили у п'ятницю, 11 серпня.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. 

"Окрім уламків ракети, які впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці, виявлені ще два місця падіння в Оболонському районі Києва", - повідомив мер. 

Внаслідок падіння уламків ракет на вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних  кооперативів. 

За словами Кличка, постраждалих немає.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Київ 11 серпня уламки ракети впали на територію дитячої лікарні. Зазначається, що вибухи пролунали в Оболонському районі.

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