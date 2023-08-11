Атака на Киев: обломки сбитых ракет упали в трех местах

В Киеве обнаружили несколько мест падения обломков сбитых ПВО ракет, выпущенных российскими оккупантами в пятницу, 11 августа.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Помимо обломков ракеты, упавших на территорию одной из детских больниц столицы, обнаружены еще два места падения в Оболонском районе Киева", — сообщил мэр.

В результате падения обломков ракет на улице Богатырской повреждена крыша частного дома. Также на Оболони обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов.

По словам Кличко, пострадавших нет.

Напомним, в результате ракетной атаки на Киев 11 августа обломки ракеты упали на территорию детской больницы. Отмечается, что взрывы прогремели в Оболонском районе.

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