В Москве прогремели взрывы: все подробности, фото, видео

В российской столице прогремел взрыв и поднялся дым.

В Москве сегодня, 11 августа, произошел взрыв.

Об этом сообщили местные в соцсетях.

Отмечается, что взрыв прогремел рядом с Карамышинским гидроузлом в российской столице. По данным росСМИ, там упал БПЛА самолетного типа.

По их словам, он летел вдоль русла реки на высоте 150 метров. После - раздался звук взрыва. Также сообщают о падении БПЛА на Ворохобово.

Обломки одного из БПЛА в Москве нашли за спортивной площадкой на дереве. Вокруг все в мелких осколках корпуса.

Напомним, в пятницу, 11 августа, над московскими аэропортами Внуково и Калуги закрыли небо. Там есть угроза беспилотников.

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