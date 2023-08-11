В Москве прогремели взрывы: все подробности, фото, видео

В российской столице прогремел взрыв и поднялся дым.
В Москве сегодня, 11 августа, произошел взрыв.
Об этом сообщили местные в соцсетях.
Отмечается, что взрыв прогремел рядом с Карамышинским гидроузлом в российской столице. По данным росСМИ, там упал БПЛА самолетного типа.
По их словам, он летел вдоль русла реки на высоте 150 метров. После - раздался звук взрыва. Также сообщают о падении БПЛА на Ворохобово.
Обломки одного из БПЛА в Москве нашли за спортивной площадкой на дереве. Вокруг все в мелких осколках корпуса.
Напомним, в пятницу, 11 августа, над московскими аэропортами Внуково и Калуги закрыли небо. Там есть угроза беспилотников.
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