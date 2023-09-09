В Україні можуть запровадити надання відпусток під час війни

В Україні пропонують всім демобілізованими воїнам, які повернуться до попереднього місця роботи, надавати 65 днів відпустки.

Про це заявив перший заступник очільника Комітет ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк, інформує Верховна Рада України на Facebook-сторінці.

Законопроєкт 8313 вже ухвалено Верховною Радою у першому читанні.

"Ми передбачаємо надання всіх демобілізованим ЗСУ, які повернуться до попереднього місця праці 60 днів відпочинку, тобто 2 місяці. І ці 2 місяці будуть зараховані їм, як страховий стаж. Це те, що робить держава задля підтримки цих людей, які сьогодні боронять нашу державу", - сказав Цимбалюк.

Нагадаємо, за законом на час воєнного стану відпустки для військовослужбовців скасовуються. Але є низка винятків. Вони описані у Законі "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

"В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше як 10 календарних днів", - йдеться в законі.

Водночас закон не визначає чіткий перелік таких обставин.

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