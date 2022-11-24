Як зігрітися в квартирі під час вимкнення опалення

Є кілька простих та дієвих порад, які допоможуть підтримати комфортну температуру в оселі під час блекауту.

Порадами поділилися фахівці МОЗ.

Найперше та головне – дотримуйтеся правил багатошаровості – одягайте одразу кілька теплих речей. Наприклад, термобілизну, штани з натуральних тканин, в'язані речі, теплі шкарпетки тощо. Додатково можна вкритися пледом чи ковдрою.

Ізолюйте приміщення

Дуже важливо не дати теплу «виходити» з приміщення. Найпростіше, що можна зробити самому – перевірити чи не тягне холодом з дверей та вікон. Згадайте, що робили бабусі в дитинстві, коли утеплювали на зиму вікна – потрібно зробити те саме. Також важливо памʼятати: все, що стоїть впритул до батарей перешкоджає розповсюдженню тепла.

Відмовтеся від алкоголю

Алкоголь не зігріває взагалі, а дає лише уявне (фейкове) відчуття тепла. Під час вживання алкоголю розширюються судини, і кров приливає до поверхні тіла, водночас внутрішні органи тепло втрачають. Саме тому вживати алкоголь для зігрівання тіла не можна.

Вживайте гарячі напої та їжу

Гарячий чай, кава, супи допоможуть зігрітися. В умовах віялових вимкнень електроенергії подбайте про якісний термос. Приготувати гарячий напій можна заздалегідь, поки є світло, або набрати окріп в місцях, де є генератор (у «Пунктах незламності», на заправці, у знайомих тощо). Якщо у вас газова плита, можна робити це в будь-який час.

Використовуйте грілку

Щоби зігріти постіль і зігрітися самому, можна налити гарячу воду в грілку або звичайну пластикову пляшку, замотати в рушник і покласти в ліжко. Під ковдрою грілка зігріватиме вас до ранку. Проте будьте обережні: надійно закрийте кришку та не притуляйтеся відкритими частинами тіла до грілки, щоб не обпектися.

Виконуйте фізичні вправи

Не сидіть на місці. Рух – найкращий спосіб зігрітися. Навіть проста руханка на 15-20 хвилин допоможе побороти холод.

Використовуйте природне тепло

У сонячну погоду відкривайте штори – це додасть оселі пару градусів тепла. Вночі варто закривати штори, щоби запобігти додатковому охолодженню приміщення. Пам’ятайте, штори не мають закривати батареї.

Додамо, що наразі триває найскладніша ситуація з водопостачанням у 6 областях України.

Нагадаємо, у Львові лікарі провели надскладні операції під час вимкнення світла.

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