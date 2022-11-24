Как согреться в квартире при отключении отопления

Есть несколько простых и действенных советов, которые помогут поддержать комфортную температуру в доме во время блэкаута.

Советами поделились специалисты Минздрава.

Первое и главное – соблюдайте правила многослойности: одевайте сразу несколько теплых вещей. Например, термобелье, брюки из натуральных тканей, вязаные вещи, теплые носки и т. д. Дополнительно можно укрыться пледом или одеялом.

Также пригодятся следующие советы.

Изолируйте помещение

Очень важно не дать теплу «выходить» из помещения. Самое простое, что можно сделать самому – проверить, не тянет ли холодом из дверей и окон. Вспомните, что делали бабушки в детстве, когда утепляли на зиму окна – нужно сделать то же самое. Также важно помнить: все, что стоит вплотную к батареям, препятствует распространению тепла.

Откажитесь от алкоголя

Алкоголь не согревает вообще, а дает только воображаемое (фейковое) ощущение тепла. При употреблении алкоголя расширяются сосуды и кровь приливает к поверхности тела, в то же время внутренние органы тепло теряют. Именно поэтому употреблять алкоголь для согревания тела нельзя.

Употребляйте горячие напитки и еду

Горячий чай, кофе, супы помогут согреться. В условиях веерных отключений электроэнергии позаботьтесь о качественном термосе. Приготовить горячий напиток можно заранее, пока есть свет, или набрать кипяток в местах, где есть генератор (в «Пунктах неламности», на заправке, у знакомых и т.п.). Если у вас газовая плита, можно делать это в любое время.

Используйте грелку

Чтобы согреть постель и согреться самому, можно налить горячую воду в грелку или обычную пластиковую бутылку, замотать в полотенце и положить в постель. Под одеялом грелка будет согревать вас до утра. Однако будьте осторожны: надежно закройте крышку и не прижимайтесь открытыми частями тела к грелке, чтобы не обжечься.

Выполняйте физические упражнения

Не сидите на месте. Движение – лучший способ согреться. Даже простая зарядка на 15-20 минут поможет побороть холод.

Используйте природное тепло

В солнечную погоду открывайте шторы – это добавит дому несколько градусов тепла. Ночью следует закрывать шторы, чтобы предотвратить дополнительное охлаждение помещения. Помните, что шторы не должны закрывать батареи.

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