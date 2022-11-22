Зима в квартирі: як зігрітись без опалення та електрики

Від голови сільської ради і до президента – всі говорять про складнощі з водою, опаленням та електроенергією, які чекають на нас через постійні обстріли.

Зібрали поради з усіх куточків інтернету та від професійних туристів, як виживати в холод і що робити, якщо у квартирі немає опалення та електрики, - пише uahealth в Instagram.

Загальні правила:

Відкривай штори у сонячний день. Сонце нагріє повітря через вікно.

Рухайся постійно.

Зігрівайся зсередини – пий гаряче (якщо ви грітимете воду на відкритому вогні, завжди набирайте окріп у термоси).

Гуртуйтесь з іншими (“нахукайте” собі тепло власним диханням)

Як зігрітись без опалення та електрики

Перевірте будинок/квартиру на втрату тепла.

Існує спеціальна людина, яка може перевірити та підтягнути механізми вікон, щоб вони закривались щільно і не було протягів. Якщо вікна дерев’яні – поролон та скотч вам у допомогу. В усі щілини треба запхати поролон і заклеїти їх скотчем.

Також варто перевірити гумові утеплювачі всередині вікон, за потреби їх замінити.

Те саме треба зробити з вікнами в під’їзді.

Умови обмеженого простору

Якщо ситуація критична, оберіть одну кімнату, в якій будуть жити всі. Концентровані зусилля з її обігріву матимуть більше успіху, ніж утеплювати декілька кімнат. Плюс вона буде обігріватись теплом декількох тіл.

Можна розкласти намет в кімнаті та облаштувати в ньому спальні місця. У наметі температура буде на кілька градусів вища.

Одяг

Фліски усіх видів і форм та термобілизна. Забудьте про простий домашній одяг, він має стати дуже утепленим і багатошаровим.

Зверніть також увагу, що є устілки для взуття з підігрівом, який забезпечує powerbank. Звісно, в умовах перебоїв з електропостачанням подумайте, чи будете витрачати заряд саме на обігрів ніг, але краще і їх мати під рукою.

Спальники

Краще брати максимально зимові, які ви зможете знайти і які дозволяє ваш бюджет.

Подбайте також про теплі зимові ковдри, вони зайвими не будуть.

Килими

Так, килими на стінах грали не тільки декоративну роль, а ще й допомагали зберегти тепло. Розпочніть хоча б із підлоги та запасіться килимами.

Грілка

Пояснювати не варто, але знай, що є сольові (або хімічні) грілки, всередині яких є місткість із хімікатом. Такі грілки працюють від 30 хв до 4 годин, і після кип'ятіння вони готові до використання знов.

Домашні улюбленці

Найкращі друзі та найкраща грілка у світі. Якщо у вас є неймовірна витримка і кіт чи собака досі не спали в ліжку – радимо все ж пустити. Ви будете зігрівати одне одного.

Лайфхаки "з народу"

Вони можуть бути небезпечними, тому зважайте на ризики.

Зігріта цегла

Розігріти на вогнищі декілька цеглин, потім їх гарячими покласти у відро чи залізний таз і занести в кімнату. Ставити потрібно також на цеглини, щоб не пропалити підлогу.

Глиняна батарея

Купіть декілька глиняних горщиків для квітів, бажано не пофарбованих і з дренажним отвором на дні. Ставите декілька свічок-таблеток або невисоких звичайних свічок та накриваєте їх горщиком. Сам горщик нагрівається і віддає тепло в кімнату. Але слідкуйте за пожежною безпекою і щоб полум’я свічки не обпалювало постійно сам горщик.

Відключення світла в Україні

Зауважимо, що раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що Росія чинить "геноцид" проти українців, руйнуючи об'єкти критичної інфраструктури.

Додамо, що в Укренерго обіцяють поліпшення ситуації з електроенергією найближчими днями.

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