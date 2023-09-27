Бербок призвала Азербайджан допустить наблюдателей в Карабах

Берлин вместе с партнерами готова приложить все усилия, чтобы как можно скорее отправить наблюдателей в регион.

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Азербайджан разрешить международным наблюдателям въехать в Карабах.

Заявление распространила в среду, 27 сентября, пресс-служба немецкого МИД.

"Вместе с нашими партнерами мы приложим все усилия, чтобы как можно скорее отправить наблюдателей. Если бы Азербайджан допустил международных наблюдателей, это было бы доказательством доверия к тому, что Азербайджан серьезно относится к своим обязательствам по безопасности и благосостоянию народа Нагорного Карабаха", — отметила Бербок.

По ее словам, никто точно не знает, как живут люди в Карабахе, поэтому там сейчас нужна прозрачность, а также "глаза и уши международного сообщества".

Кроме того, Бербок сообщила об увеличении гуманитарной помощи и дополнительном финансировании для Международного комитета Красного Креста от 2 до 5 миллионов евро. Ведь людям до сих пор не хватает необходимых для жизни вещей, включая пищу, медикаменты и средства гигиены.

Как сообщалось, после прекращения огня в Карабахе Евросоюз дал предупреждение Азербайджану. ЕС предупредил Баку и пригрозил мерами в случае ухудшения ситуации, а также призывает к возобновлению переговоров с Ереваном.

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