Бербок закликала Азербайджан допустити спостерігачів у Карабах

Берлін разом з партнерами готова докласти всіх зусиль, щоб якомога швидше відправити спостерігачів до регіону.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Азербайджан дозволити міжнародним спостерігачам в’їхати до Карабаху.

Заяву поширила у середу, 27 вересня, пресслужба німецького МЗС.

"Разом із нашими партнерами ми докладемо всіх зусиль, щоб якомога швидше відправити спостерігачів. Якби Азербайджан допустив міжнародних спостерігачів, це було б доказом довіри до того, що Азербайджан серйозно ставиться до своїх зобов’язань щодо безпеки та добробуту народу Нагірного Карабаху", - зазначила Бербок.

За її словами, ніхто достеменно не знає, як живуть люди у Карабаху, тому там зараз потрібна прозорість, а також "очі та вуха міжнародної спільноти".

Крім того, Бербок повідомила про збільшення гуманітарної допомоги та додаткового фінансування для Міжнародного комітету Червоного Хреста від 2 до 5 мільйонів євро. Адже людям досі не вистачає необхідних для життя речей, зокрема їжі, медикаментів та засобів гігієни.

Як повідомлялося, після припинення вогню в Карабаху Євросоюз дав попередження Азербайджану. ЄС попередив Баку та пригрозив заходами у разі погіршення ситуації, а також закликає до відновлення переговорів з Єреваном.

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