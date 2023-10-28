У Зеленського відреагували на "смерть" диктатора Путіна

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк прокоментував повідомлення засобів масової пропаганди про "смерть", президента-диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це він сказав під час ефіру з російською опозиціонеркою та публіцисткою Юлією Латиніною.

"Інформаційно - це незначний епізод. І взагалі все, що стосується життя і смерті Путіна або його хвороби - це абсолютно зовсім ніяк ні на що вже не впливає. Тобто, вся ця вся ця сьогоднішня ситуація буде дограна аж до знищення більш важливого: до руйнування конструкції нинішньої російської держави, яка є класичною авторитарною державою з певною опричниною", - висловився Подоляк.

За його словами, сама по собі смерть диктатора Путіна тільки запустить в прискореному режимі процеси розкладання РФ.

"Це буде невід'ємним і невпинним процесом, але як інформаційне повідомлення, ще раз підкреслюються, більше такий літературний феномен типу подивитися, наскільки абсурдистські теми живуть в дискусійному середовищі", - наголосив представник ОП.

Як повідомлялося, на "смерть" диктатора РФ відреагував секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, цей вкид є частиною передвиборчої кампанії.

Нагадаємо, ЗМІ поширюють чутки про зупинку серця у Путіна. У Кремлі ці чутки спростовують. Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков назвав це "фейковими новинами".

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