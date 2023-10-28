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ВСУ двигаются на левом берегу Днепра — ISW

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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ВСУ двигаются на левом берегу Днепра — ISW

Украинские военные продвигаются вперед. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские войска незначительно продвинулись на восточный (левый) берег Херсонской области.

Они продолжили наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Об этом пишет Институт исследования войны ISW.

Геолокационные кадры, опубликованные 27 октября, показывают, что украинские силы продвинулись дальше на юг под Антоновским автодорожным мостом к северу от Олешек (7 км к югу от Херсона и 4 км от реки Днепр).

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и на Мелитопольском (западе Запорожской области) направлении.

Напомним, что ранее ВСУ уничтожили российский танк Т-90М вблизи Роботиного в Запорожье.

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Дата публикации
Просмотры
1550
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