ЗСУ рухаються на лівому березі Дніпра - ISW

Вони продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.

Про це пише Інститут дослідження війни ISW.

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 жовтня, показують, що українські сили просунулися далі на південь під Антонівським автодорожнім мостом на північ від Олешок (7 км на південь від Херсона та 4 км від річки Дніпро).

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ знищили російський танк Т-90М поблизу Роботиного на Запоріжжі.

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