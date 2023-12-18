Коли закінчиться війна: Ярош озвучив свій прогноз

На його думку, в 2024 року потрібно думати не про звільнення нових територій, а про перехід до активної стратегічної оборони.

Командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектору" Дмитро Ярош розповів, коли, на його думку, Україна закінчить війну.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістці Соні Кошкіній на "LB live".

Також читайте У Білому домі відповіли, коли Україна може піти на переговори з РФ

На його думку, в 2024 року потрібно думати не про звільнення нових територій, а про перехід до активної стратегічної оборони і максимального виведення особового складу ворога з боєздатного стану.

На питання про те, коли війна закінчиться нашою перемогою, Ярош відповів так: "Перемогу я очікую. Дасть Бог, може, вона і в 2024 році буде. Все може скластися. А може буде в 2027 році. Я не знаю. Але кожен на своєму місці повинен робити все, щоб ця перемога відбулася, це однозначно. Воїни повинні знищити максимальну кількість ворогів, у тилу повинні виготовити максимальну кількість озброєння та боєприпасів. Всі мають займатися своєю справою і тоді перемога буде обов'язково".

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували, що буде, якщо Росія переможе.

Читайте також: