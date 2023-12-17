Що чекає на фронт, якщо допомога Заходу припиниться: нардепка про план дій України

Україна готує фортифікаційні укріплення у три лінії на випадок, що Захід раптом припинить допомогу.

Україна готує три лінії оборони – міцних фортифікаційних укріплень на випадок, якщо зброя та кошти від західних партнерів будуть поступати із затримкою, або взагалі будуть відсутні.

Про це в ефірі телемарафону заявила очільниця тимчасової спеціальної комісії (ТСК) Верховної Ради з питань моніторингу постачання зброї, нардепка Олександра Устінова.

"Насправді зараз запасні варіанти – це країни "Великої сімки", які нам вже два місяці допомагали перекривати дірку в бюджеті, тому що в нас щомісяця американські платники податків вливали в український бюджет 1,1 млрд доларів.

Зараз, коли ця допомога два місяці не надходила, починаючи з вересня, інші країни G7 допомагали нам прямим бюджетним фінансуванням", – каже Устінова.

Вона висловила сподівання, що все ж таки, що допомога від США буде підтимана американськими законодавцями. В першу чергу це стосується надходження зброї до України.

"Зараз ключове, що нам потрібно – це зброя. З тих 60 млрд, які ми зараз бачимо в пакеті, більше 20 млрд передбачено на зброю, 11,8 млрд передбачено на пряме бюджетне фінансування. 800 млн, які зараз Америка збирається виділити Україні – залишки, які були на рахунках, які лишились з попереднього бюджету, який голосував нам Конгрес", – пояснила вона.

Що буде, якщо допомога припиниться

Нардепка запевнила, що в України є варіант на випадок того, якщо допомога раптом припиниться.

"Якщо не буде зброї, ми вже готуємося, готуємо фортифікаційні укріплення зараз у три лінії. Розуміючи, що можливо нам доведеться, особливо взимку, переходити до захисної війни, а не йти в напад, як до цього було.

І ми розуміємо, що навіть коли будуть виділені гроші, в світі закінчуються боєснаряди. На жаль, ту кількість, яку використовує Росія, всі разом, Європа і Америка, не можуть виготовити", – підсумувала Олександра Устінова.

Нагадаємо, 16 листопада президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, який не передбачає допомоги Україні.

Пізніше стало відомо, що Конгрес США пішов на канікули, не ухваливши допомогу Україні.

Тим часом у Білому домі попередили, що наразі у бюджеті Сполучених Штатів, з якого виділяють допомогу Україні, залишився 1 мільярд доларів.

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