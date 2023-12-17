"Ласкаво просимо до України": ЗСУ влаштували фаєр-шоу для окупантів (відео)

Ще дві бойових машини ворожої піхоти разом із живою силою противника залишилися на "цвинтарі надій" російських окупантів.

Крах наступу ворожих БМП спричинила 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого. ЗСУ влаштували феєрверк для окупантів, підбивши дві одиниці техніки влучними ударами.

Про це свідчить відео СтратКом ЗСУ.

"Зимові пригоди окупантів закінчилися чудовим феєрверком у виконанні 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого", - стверджують ЗСУ.

Дві бойових машини піхоти поповнили перелік похованих на кладовищі техніки росіян в Україні.

Нагадаємо, окупанти перекидають резерви на Куп'янськ. Ворог прагне знову захопити місто. Загарбники перекидають на цей напрямок фронту резерви штурмових батальйонів.

Тим часом у намаганнях захопити Авдіївку росіяни просуваються надмалими групами і зазнають величезних втрат. У ворога більше військових ресурсів, ніж у ЗСУ, однак питання про відхід захисників від міста не обговорюєтьс

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