Що буде, якщо Росія переможе: аналітики оцінили наслідки

Сполучені Штати набагато більше зацікавлені в перемозі України у війні проти РФ, ніж багатьом здається. Однак Росія має шанси завоювати Україну повністю, якщо Штати та Європа припинять її підтримувати.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що за даними американської розвідки, Сили оборони України за підтримки Заходу знищили майже 90% російської армії, яка вторглася в лютому 2022 року. Однак росіяни змогли компенсувати втрати в живій силі і наразі нарощують військову промисловість.

У ISW зазначили, що російська армію у випадку перемоги матиме бойовий досвід. Крім того, економіка РФ поступово відновлюватиметься, оскільки санкції ослабнуть. Згодом, Москва відновить свої збройні сили повністю.

"У такому разі, щоб стримати та захиститися від нової російської загрози, Сполученим Штатам доведеться розгорнути у Східній Європі значну частину своїх сухопутних військ. Зокрема, необхідно буде розмістити в Європі велику кількість літаків-невидимок, а їхнє виробництво та обслуговування — дуже дороге. Перед США буде вибір між збереженням достатньої кількості літаків в Азії для захисту Тайваню і стримуванням Росії або відбиттям її нападу на союзника по НАТО. Допомагати Україні зберігати позиції там, де вони є, за допомогою постійної військової підтримки Заходу для Сполучених Штатів набагато вигідніше і дешевше, ніж дозволити Україні програти", — вважають аналітики.

Раніше колумніст The Washington Post Лі Гокстадер написав про те, чим обернеться можлива поразки України у війні проти РФ. Більше про це читайте у новині.

Нагадаємо, що на тлі останніх подій у світі експерти дедалі частіше починають говорити про загрозу Третьої світової війни. Зокрема, до неї може призвести ескалація воєнного конфлікту на Близькому Сході.

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