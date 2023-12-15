Что будет, если Россия победит: аналитики оценили последствия

Соединенные Штаты гораздо больше заинтересованы в победе Украины в войне против РФ, чем многим кажется. Однако у России есть шансы завоевать Украину полностью, если Штаты и Европа прекратят ее поддерживать.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что по данным американской разведки, Силы обороны Украины при поддержке Запада уничтожили почти 90% российской армии, вторгшейся в феврале 2022 года. Однако россияне смогли компенсировать потери в живой силе и наращивают военную промышленность.

В ISW отметили, что российская армия в случае победы будет иметь боевой опыт. Кроме того, экономика РФ будет постепенно восстанавливаться, поскольку санкции ослабеют. Впоследствии Москва восстановит свои вооруженные силы полностью.

"В таком случае, чтобы сдержать и защититься от новой российской угрозы, Соединенным Штатам придется развернуть в Восточной Европе значительную часть своих сухопутных войск. В частности, необходимо будет разместить в Европе большое количество самолетов-невидимок, а их производство и обслуживание очень дорого. США будет выбор между сохранением достаточного количества самолетов в Азии для защиты Тайваня и сдерживанием России или отражением ее нападения на союзника по НАТО. Помогать Украине сохранять позиции там, где они есть, посредством постоянной военной поддержки Запада для Соединенных Штатов гораздо выгоднее и дешевле, чем разрешить Украине проиграть", — считают аналитики.

Ранее колумнист The Washington Post Ли Гокстадер написал о том, чем обернется возможное поражение Украины в войне против РФ. Больше об этом читайте в новости.

Напомним, что на фоне последних событий в мире эксперты все чаще начинают говорить об угрозе Третьей мировой войны. К ней может привести эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке.

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