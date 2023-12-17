РФ снова запустила по Украине "Шахеды": где уже сбили

Вечером 17 декабря оккупанты снова запустили по Украине свои беспилотники типа "Шахед".

Об этом сообщали Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 20.17 в Херсонской, Николаевской, Кировоградской областях объявлена угроза применения ударных БпЛА.

В 20:46 сообщалось, что "Шахед" двигался в направлении Кропивницкого.

По состоянию на 21:30 воздушная тревога из-за вражеских "Шахедов" сохраняется в Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что два вражеских шахеда сбили над Павлоградским районом области военные из ВВК "Восток".

Ранее сообщалось, что оккупанты сбили собственный штурмовик Су-25.

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