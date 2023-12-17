Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

РФ знову запустила по Україні "Шахеди": де вже є збиття

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
124
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
РФ знову запустила по Україні "Шахеди": де вже є збиття

Збитий "шахед" / Фото ілюстративне

Повітряна тривога лунала у низці регіонів України.

Увечері 17 грудня окупанти знову запустили по Україні свої безпілотники типу "Шахед".

Про це повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 20:17 у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській областях оголошена загроза застосування ударних БпЛА.

О 20:46 повідомлялося, що "Шахед" рухався у напрямку Кропивницького.

Станом на 21:30 повітряна тривога через ворожі "Шахеди" зберігається у Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що два ворожих шахеди збили над Павлоградським районом області військові з ПвК "Схід".

Раніше повідомлялося, що окупанти збили власний штурмовик Су-25.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
124
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація