РФ знову запустила по Україні "Шахеди": де вже є збиття

Увечері 17 грудня окупанти знову запустили по Україні свої безпілотники типу "Шахед".

Про це повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 20:17 у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській областях оголошена загроза застосування ударних БпЛА.

О 20:46 повідомлялося, що "Шахед" рухався у напрямку Кропивницького.

Станом на 21:30 повітряна тривога через ворожі "Шахеди" зберігається у Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що два ворожих шахеди збили над Павлоградським районом області військові з ПвК "Схід".

Раніше повідомлялося, що окупанти збили власний штурмовик Су-25.

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