Якщо фінансової допомоги від Заходу не буде: радник президента озвучив план “Б”

Якщо на початку 2024 року Україна не отримає від західних партнерів очікуваної фінансової допомоги, уряду доведеться застосувати план “Б” — насамперед, звернутися до внутрішнього ринку запозичень.

Таку думку висловив в ефірі національного телемарафону радник президента Олег Устенко.

"Якщо підтримки не буде у перші дні січня, це означає, що потрібно переходити до плану "Б". План "Б" може бути багаторівневим, але я вважаю, що на першому етапі достатньо буде звернутися до внутрішнього ринку за запозиченням капіталів", – зазначив він.

Устенко нагадав, що дефіцит державного бюджету 2024 року орієнтовно складатиме 40 млрд доларів. Тому, за його словами, для України дуже важливою є системна допомога від союзників.

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Радник президента України висловив сподівання, що Європейський Союз таки надасть фінансову допомогу до 25 грудня.

Також, за прогнозами Устенка, Україна може отримати перший транш із заморожених російських активів - $10 мільйонів. Ці кошти одразу спрямують на фінансування дефіциту державного бюджету.

Раніше в оглядовій статті Financial Times відзначили, що минулого тижня не справдилися сподівання українського президента Володимира Зеленського на фінансову допомогу від США та ЄС на загальну суму 115 мільярдів доларів.

Нагадаємо, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. Дефіцит бюджету становить 1 571,5 млрд гривень і повинен покриватися коштом допомоги, яку Україні надають західні партнери.

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