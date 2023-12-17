Если финансовой помощи от Запада не будет: советник президента озвучил план "Б"

Дефицит государственного бюджета в 2024 году будет ориентировочно составлять 40 млрд долларов.

Если в начале 2024 года Украина не получит от западных партнеров ожидаемой финансовой помощи, правительству придется применить план "Б" - прежде всего, обратиться к внутреннему рынку заимствований.

Такое мнение высказал в эфире национального телемарафона советник президента Олег Устенко.

"Если поддержки не будет в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану "Б". План "Б" может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе достаточно будет обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов", — отметил он.

Устенко напомнил, что дефицит государственного бюджета в 2024 году будет ориентировочно составлять 40 млрд долларов. Поэтому, по его словам, для Украины очень важна системная помощь от союзников.

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Также, по прогнозам Устенко, Украина может получить первый транш из замороженных российских активов – $10 миллионов. Эти средства сразу будут направлены на финансирование дефицита государственного бюджета.

Ранее в обзорной статье Financial Times отметили, что на прошлой неделе не оправдались надежды украинского президента Владимира Зеленского на финансовую помощь от США и ЕС на общую сумму 115 миллиардов долларов.

Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год. Дефицит бюджета составляет 1 571,5 млрд гривен и должен покрываться за счет помощи, которую Украине оказывают западные партнеры.

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