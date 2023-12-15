Украина в ближайшие дни получит от ЕС 1,5 млрд евро — Еврокомиссия

Эти деньги позволят Украине продержаться, пока ЕС утвердит новую программу в 50 млрд евро.

Европейская комиссия одобрила перечисление Украине последнего транша макрофинансовой помощи Украине, который позволит правительству поддерживать финансовую стабильность.

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Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на пресс-конференции после завершения саммита ЕС, информирует ЕП.

Она заявила, что Украина еще не получила полтора миллиарда евро из суммы, ранее выделенной Украине.

"В ближайшие дни мы перечислим 1.5 млрд евро – последний транш в программе этого года", — заявила она.

Отметим, что. Всего Украина должна получить от Евросоюза 18 млрд евро макрофинансовой поддержки, из которых 16.5 млрд евро уже перечислены Киеву.

Чиновница заявила, что эти деньги позволят Украине продержаться, пока ЕС утвердит новую программу в 50 млрд евро.

"Это поможет профинансировать расходы в начале 2024 года, создав небольшой, но важный мост", – добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нацбанке озвучили прогноз для украинской экономики.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Европейском совете убеждены, что Украина все равно получит деньги, несмотря на венгерское вето.

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