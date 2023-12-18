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На Хмельниччині працює ППО

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На Хмельниччині працює ППО

Безпілотник Shahed / Фото: reuters.com

Перед цим в області оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

Російські загарбники вчергове атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це інформує пресслужба Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що група безпілотників рухається з Київської області через Житомирську у західному напрямку.

Місцеві телеграм канали повідомляють, що в області працюють сили протиповітряної оборони.

"На Хмельниччині працює ППО", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що БПЛА атакували у Росії військовий аеродром, де дислокуються фронтові бомбардувальники.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти намагаються розширити географію своїх майданчиків для запуску своїх БПЛА по Україні.

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Дата публікації
Перегляди
165
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