Перед цим в області оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

Російські загарбники вчергове атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

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Про це інформує пресслужба Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що група безпілотників рухається з Київської області через Житомирську у західному напрямку.

Місцеві телеграм канали повідомляють, що в області працюють сили протиповітряної оборони.

"На Хмельниччині працює ППО", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що БПЛА атакували у Росії військовий аеродром, де дислокуються фронтові бомбардувальники.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти намагаються розширити географію своїх майданчиків для запуску своїх БПЛА по Україні.

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