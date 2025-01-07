Скільки українців довіряють Зеленському: результати опитування

Показники довіри до президента за рік погіршилися, проте баланс довіри-недовіри лишається позитивним – +13%.

Президентові Володимиру Зеленському станом на грудень 2024 року довіряли 52% українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Так, станом на грудень 2024 року Зеленському довіряли 52% українців, не довіряли – 39%. Ще 9% опитаних відповіли, що не можуть визначитися із ставленням. Показники довіри до глави держави за рік погіршилися, проте баланс довіри-недовіри лишається позитивним – +13%.

Соціологи звернули увагу на динаміку довіри до Зеленського протягом року, тобто у період від грудня 2023-го до грудня 2024 року.

Так, у кінці 2023 року президенту довіряли 77% українців,

у лютому 2024 року довіра знизилася до 64%,

у травні 2024 року Зеленському довіряли до 59%.

"До жовтня 2024 року ситуація стабілізувалася, проте між жовтнем і груднем 2024 рівень довіри знов почав знижуватися, хоча за рахунок не стільки тих, хто не довіряє, а тих, хто має невизначене ставлення до Президента (тобто між жовтнем і груднем зросла насамперед невизначеність, а не недовіра)", – йдеться у повідомленні КМІС.

Опитування КМІС було проведене упродовж 2-17 грудня 2024 року. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних Україні регіонах було опитано 2000 респондентів віком від 18 років.

До слова, за результатами опитування InfoSapiens, проведеного у листопаді 2024 року, найбільше українці довіряли Валерію Залужному та Кирилу Буданову. Зеленський посідав третє місце.

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