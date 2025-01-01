Чого очікують українці 2025 року – опитування Gallup

На глобальному рівні Україна посідає 15-те місце серед країн з найбільш позитивними очікуваннями від 2025 року.

Українці сподіваються, що 2025 рік буде принесе більше позитивних та радісних моментів. Проте оцінки щодо майбутнього стали менш оптимістичними.

Про це повідомило видання Gallup International.

За їх даними, 45% українців сподіваються, що 2025 рік буде кращим за 2024, ще 27% очікують на погіршення, 20% вважають, що він буде таким самим, 8% не визначилися зі своїми очікуваннями щодо 2025 року.

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Порівнюючи з минулим роком, 51% очікували поліпшення, а а 17% – погіршення.

Також у Новому році 63% українців очікують на економічне погіршення в країні, а лише 13% – процвітання. 20% вважають, що економічна ситуація не зазнає змін.

За інформацією видання, Україна займає 32 сходинку за Індексом очікувань економічного процвітання, входячи до трійки країн з найменшими показниками.

Нагадаємо, українські енергетики докладають зусиль, щоб Новий рік українці зустріли зі світлом, попри російські обстріли і погрози Словаччини зупинити експорт електрики.

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