Чи будуть відключення світла на Новий рік: що кажуть у Раді

Нардеп Сергій Нагорняк впевений, що на Новий рік всі наші домівки будуть зі світлом. Однак не виключає проблеми зі світлом у прифронтових районах.

Українські енергетики докладають зусиль, щоб Новий рік українці зустріли зі світлом, попри російські обстріли і погрози Словаччини зупинити експорт електрики.

Про це заявив народний депутат, член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк, передає "РБК-Україна".

"Ворог намагається весь листопад і грудень докласти усіх зусиль, щоб українці були без світла у своїх домівках. Але ми бачимо, що сьогодні у нас 30 грудня, кінець 2024 року, але ворогу не вдалося, попри 14 масованих ракетних атак залишити українців взимку на Новий рік без електроенергії", – сказав депутат.

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Він заувжив, що наразі в Україні діють незначні графіки відключень світла.

"Наші українські енергетики вже пройшли такий шлях, що вони зможуть наступному поколінню передавати шалений досвід і нашим партнерам також. Тому я вірю в те, що ми на Новий рік будемо обов'язково, всі наші домівки будуть зі світлом", – говорить Нагорняк.

Водночас, він не виключає проблеми зі світлом у прифронтових районах. Зокрема, йдеться Харків, Суми та інші міста, які близько до лінії фронту і по яких РФ прицільно б'є.

"Але в цілому українську енергетичну систему вивести з ладу і її цілість ворогу не вдасться", – переконаний народний депутат.

Раніше в парламенті розповіли, чи зросте в Україні ціна на електроенергію.

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