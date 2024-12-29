Польща готова допомогти Україні у разі відключення електропостачання зі Словаччини

Польський уряд висловив готовність збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб компенсувати можливі дисбаланси в українській енергосистемі, які можуть виникнути через рішення Словаччини припинити постачання резервної електроенергії.

Як пише Bloomberg з посиланням на польського високопосадовця, який побажав залишитися анонімним, Польща готова оперативно втрутитися, якщо словацький уряд під керівництвом Роберта Фіцо реалізує свою загрозу відключити резервні джерела постачання електроенергії для України.

Запевнення з боку Варшави пролунали на тлі загострення суперечок щодо транзиту газу через Україну. Словацький прем’єр Фіцо, який залежить від російського газу, заявив, що Братислава може припинити постачання електроенергії до України, якщо це буде необхідно для забезпечення власних потреб країни.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін доручив Фіцо "відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини".