Чего ждут украинцы в 2025 году – опрос Gallup

На глобальном уровне Украина занимает 15 место среди стран с наиболее положительными ожиданиями с 2025 года.

Украинцы надеются, что 2025 год будет принести больше положительных и радостных моментов. Однако оценки будущего стали менее оптимистичными.

Об этом сообщило издание Gallup International.

По их данным, 45% украинцев надеются, что 2025 год будет лучше 2024, еще 27% ожидают ухудшения, 20% считают, что он будет таким же, 8% не определились со своими ожиданиями относительно 2025 года.

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По сравнению с прошлым годом 51% ожидали улучшения, а 17% — ухудшения.

Также в Новом году 63% украинцев ожидают экономического ухудшения в стране, а лишь 13% — процветания. 20% считают, что экономическая ситуация не претерпевает изменений.

По информации издания, Украина занимает 32 строчку по Индексу ожиданий экономического процветания, входя в тройку стран с наименьшими показателями.

Напомним, украинские энергетики прилагают усилия, чтобы Новый год украинцы встретили со светом, несмотря на российские обстрелы и угрозы Словакии остановить экспорт электричества.

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