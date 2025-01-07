Сколько украинцев доверяют Зеленскому: результаты опроса

Показатели доверия президенту за год ухудшились, однако баланс доверия-недоверия остается положительным – +13%.

Президенту Владимиру Зеленскому по состоянию на декабрь 2024 года доверяли 52% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, на декабрь 2024 года Зеленскому доверяли 52% украинцев, не доверяли – 39%. Еще 9% опрошенных ответили, что не могут определиться с отношением. Показатели доверия главе государства за год ухудшились, однако баланс доверия-недоверия остается положительным – +13%.

Социологи обратили внимание на динамику доверия к Зеленскому в течение года, то есть в период с декабря 2023-го по декабрь 2024 года.

Так, в конце 2023 года президенту доверяли 77% украинцев,

в феврале 2024 года доверие снизилось до 64%,

в мае 2024 года Зеленскому доверяли до 59%.

"К октябрю 2024 года ситуация стабилизировалась, однако между октябрем и декабрем 2024 года уровень доверия вновь начал снижаться, хотя за счет не столько не доверяющих, а тех, кто имеет неопределенное отношение к Президенту (т.е. между октябрем и декабрем выросла прежде всего неопределенность, а не недоверие)", – говорится в сообщении КМИС.

Опрос КМИС был проведен 2-17 декабря 2024 года. Методом интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных Украине регионах было опрошено 2000 респондентов в возрасте с 18 лет.

К слову, по результатам опроса InfoSapiens, проведенного в ноябре 2024 года, больше всего украинцы доверяли Валерию Залужному и Кириллу Буданову. Зеленский занимал третье место.

Читайте также: