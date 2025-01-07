Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись спустя восемь месяцев после разрыва

Произошло это спустя 20 недель после того, как Джей Ло подала документы на расторжение брака.

Американская певица Дженнифер Лопес и голливудский актер Бен Аффлек уже официально не являются супругами.

Как сообщает издание People, суд развел пару. Произошло это спустя 20 недель после того, как Джей Ло подала документы на расторжение брака. А вот не вместе певица и актер уже более восьми месяцев. Знаменитости разводились через Высший суд округа Лос-Анджелес.

Дженнифер Лопес не хотела расставаться, но после этого шага почувствовала облегчение. После разрыва актер тоже чувствует себя счастливо. Он сосредоточен на работе, ожидает новых проектов и наслаждается воспитанием детей.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

К слову, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек прожили в браке почти два года. Влюбленные в 2021 году возобновили отношения после 20-летнего перерыва, а уже летом 2022-го поженились: они сыграли две свадьбы – в июле и августе.

Слухи о проблемах в отношениях пары начали распространяться весной 2024 года. В конце концов все закончилось тем, что Дженнифер Лопес в годовщину брака с актером подала документы на развод. Артистка указала, что с 26 апреля 2024 года они не вместе. Причиной этого решения она назвала "непримиримые разногласия". Также исполнительница отказалась от адвокатов. В конце концов, в январе этого года пару развели.

Напомним, в конце декабря стало известно, что американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт тоже официально развелись. Восемь лет бывшие влюбленные не могли решить этот вопрос.

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