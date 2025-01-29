В Україні можуть запровадити е-гривню: подробиці від НБУ

Наразі рішення про масштабний випуск е-гривні ще не прийнято.

Національний банк України розглядає можливість створення власної роздрібної цифрової валюти — е-гривні. Пілотний проєкт вже на стадії підготовки.

Про це повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Е-гривня не стане замінником готівки чи коштів на рахунках, а буде додатковою можливістю для користувачів. Як зазначив Шабан, ця цифрова валюта має доповнювати традиційні способи зберігання грошей.

"Проте на сьогодні рішення про масштабний випуск е-гривні ще не прийнято", - зазначив Шабан.

Він зазначив, що прийняттю такого рішення може сприяти пілотний проєкт, підготовка до якого вже почалася. Проєкт планується реалізувати на базі технології DLT (Distributed Ledger Technology) у відкритому середовищі з реальними користувачами і постачальниками платіжних послуг. Це дасть змогу оцінити, чи зможе е-гривня виконувати функції грошей та задовольнятиме вона потреби користувачів

Заступник голови Національного банку України, Шабан, повідомив, що е-гривня – це цифрова форма гривні, яку емітує НБУ. Це зазначено в законі України "Про платіжні послуги".

"Тобто це така сама гривня, тільки в цифровому вигляді. Як і фізичні (готівкові) гроші, вона є зобов’язанням центрального банку", - заявив Шабан.

Е-гривня, якщо її запровадять, стане законним платіжним засобом в Україні та існуватиме виключно в безготівковій формі, доповнюючи традиційні гроші. Вона виконуватиме всі функції грошей і буде доступною для всіх категорій користувачів.

Україна планує запровадити е-гривню, що надасть користувачам можливість здійснювати широкий спектр платіжних операцій, а саме:

перекази між фізичними особами (перекази між гаманцями користувачів);

оплату товарів та послуг;

платежі на користь держави;

благодійні платежі;

отримувати заробітну плату та інші доходи, соціальні виплати.

Нагадаємо, Кабмін дав старт створенню в Україні поштового банку.

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