Погода в Украине: синоптик сообщила, когда будет пик тепла в январе

Во вторник и среду ожидается очень теплая погода.

В ближайшие дни в Украине ожидается пик тепла. Температура воздуха поднимется до +17.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра и послезавтра максимальная температура воздуха в западных областях, в южной части и кое-где в центральных областях Украины достигнет +12+17 градусов. На остальной территории также будет преобладать теплая погода, в течение дня +7+11 градусов", — написала она.

По ее данным, осадков 28 и 29 января в Украине не ожидается.

Погода в Киеве

В Киеве во вторник будет сухо, ветер южный, умеренный, временами порывистый. Ночью до +4, днем до +8 градусов.

С 31 января в большинстве областей Украины температура воздуха снизится, и будут осадки.

Напомним, 26 января в Киеве зафиксировали два температурных рекорда. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений в этот день и составила 4,7°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1902 и 1999 годов на 1,4°С, а климатическую норму — на 9,7°С.

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