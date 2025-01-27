Погода в Україні: синоптикиня повідомила, коли буде пік тепла у січні 

У вівторок та середу очікується дуже тепла погода.

Найближчими днями в Україні очікується пік тепла. Температура повітря підніметься до +17.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко

"Завтра та післязавтра максимальна температура повітря у західних областях, у південній частині та подекуди в центральних областях України досягне +12+17 градусів. На решті території також переважатиме тепла погода, протягом дня +7+11 градусів", - написала вона.

За її даними, опадів 28 і 29 січня в Україні не передбачається.

Погода у Києві

У Києві у вівторок буде сухо, вітер південний, помірний, часом рвучкий. Вночі до +4 градусів, вдень до +8 градусів.

Від 31 січня в більшості областей України температура повітря знизиться і будуть опади.

Нагадаємо, 26 січня у Києві зафіксували два температурні рекорди. Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і становила 4,7°С, що перевищило попередній рекордний показник 1902 та 1999 років на 1,4°С, а кліматичну норму - на 9,7°С.

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