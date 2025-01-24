Зима еще покажет себя: в Украине резко изменится погода

Синоптики предупредили украинцев об изменении погодных условий в ближайшее время.
В Украину пришло похолодание. Синоптики рассказали, какую погоду ждать украинцам 24 января.
Все подробности о погоде смотрите в эксклюзиве TСН.ua
Какая будет погода сегодня, 24 января
В этом году зима в основном радует украинцев комфортной температурой воздуха. Существенных морозов и обильных снегопадов за последние два месяца не было.
Однако сегодня зима немного напомнит о себе. 24 января погода в Украине будет влажной, с дождем и мокрым снегом. Ветер юго-восточный, сообщила синоптик Наталья Диденко.
"24 января в Украине ночью около нуля, днем +1+4, на юге +4+9 градусов. Снова туманы", — уточнила она.
Погода в Киеве
В Киеве в пятницу будет облачно, сыро, туман, вероятность небольших осадков, днем +1+3 градуса. А дальше в Украине ожидается повышение температуры воздуха.
Ранее сообщалось, что уже с 19 января следует ожидать 10-градусных морозов.