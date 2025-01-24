Какие специи помогут повысить аппетит: перечень удивит

Есть немало продуктов, от которых хочется еще больше есть.

Чувство голода зависит от того, что мы проголодались, а еще и от того, что мы ели. Различные продукты способны усиливать аппетит. Например, маринованные и квашеные овощи, сладости, кофе и алкоголь. Впрочем, влияют на наше желание есть еще и разные специи. Даже в незначительном количестве.

Так какие специи способны вызвать сильный аппетит, читайте в материале ТСН.ua.

Черный и красный перцы

Эти специи не только придадут блюдам пикантности. Черный перец стимулирует желудок к выработке соляной кислоты, а красный – усиливает кровообращение. Как следствие, улучшается пищеварение и появляется чувство голода.

Имбирь

Имбирь можно использовать и в чае, и в блюдах. Пищеварение активизируется в обоих случаях. Кроме того, употребление имбиря снимает тошноту.

Кориандр

Кориандр обладает очень нежным ароматом. Его добавляют и в выпечку, и в супы, и в разные соусы. Специя способствует выработке пищеварительных ферментов, влияющих на аппетит.

Куркума

Прежде всего, куркума полезна для печени. Она также помогает желудку быстрее перерабатывать пищу, вызывая желание есть.

Тмин

Тмин используется для борьбы с расстройством желудка и улучшения аппетита. А еще он стимулирует выработку желудочных соков.

Гвоздика

Гвоздика обладает не только ярким ароматом, но и способна активизировать пищеварение. Его часто используют в приготовлении десертов, напитков и маринадов.

Напомним, ранее мы писали о специях, которые должны быть на вашей кухне.

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