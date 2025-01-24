Які спеції допоможуть підвищити апетит: перелік здивує

Існує чимало продуктів, від яких хочеться ще більше їсти.

Відчуття голоду залежить від того, що ми зголодніли, а ще й від того, що саме ми їли. Різні продукти здатні підсилювати апетит. Наприклад, мариновані та квашені овочі, солодощі, кава та алкоголь. Втім, впливають на наше бажання їсти ще й різні спеції. Навіть у незначній кількості.

То ж які спеції здатні викликати сильний апетит, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Чорний та червоний перці

Ці спеції не лише додадуть стравам пікантності. Чорний перець стимулює шлунок до вироблення соляної кислоти, а червоний - посилює кровообіг. Як наслідок, покращується травлення та з'являється відчуття голоду.

Імбир

Імбир можна використовувати і в чаї, і у стравах. Травлення активізується в обох випадках. Крім того, вживання імбиру знімає нудоту.

Коріандр

Коріандр має дуже ніжний аромат. Його додають і у випічку, і в супи, і в різні соуси. Спеція сприяє виробленню травних ферментів, які впливають на апетит.

Куркума

Перш за все, куркума корисна для печінки. Вона також допомагає шлунку швидше переробляти їжу, викликаючи бажання їсти.

Кмин

Кмин використовують для боротьби з розладом шлунку та покращення апетиту. А ще він він стимулює вироблення шлункових соків.

Гвоздика

Гвоздика має не лише яскравий аромат, а й здатна активізувати травлення. Її часто використовують у приготуванні десертів, напоїв та маринадів.

Нагадаємо, раніше ми писали про спеції, які мають бути на вашій кухні.

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