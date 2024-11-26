Як правильно зберігати імбир: три способи

Корінь імбиру не тільки доповнить смак страви чи напою, а ще й відомий своїми корисними властивостями, у ньому присутні вітаміни А і С. Особливо в холодну пору популярним стає чай з цього кореню, лимону та меду.

Втім, імбир може швидко зіпсуватися, якщо його неправильно зберігати. Що допоможе довше зберігати цей продукт у матеріалі ТСН.ua.

Як зберігати свіжий імбир

У холодильнику неочищений корінь імбиру може зберігатися від двох до шести тижнів. Його можна покласти до контейнера, банки, поліетиленового пакету чи загорнути в харчову плівку таким чином, аби унеможливити попадання повітря..

Зберігати імбир можна і в морозилці. Цілим чи порізаним його слід замотати плівкою чи покласти до контейнера. Так він може зберігатися кілька місяців.

Як зберігати засушений імбир

Сушений імбир можна зберігати до двох років. Найкраще - почищений корінь нарізати тоненькими кружальцями чи кільцями, а потім розкласти на деко, застелене пергаментом.

Відправте їх до духовки на 1-1,5 год, виставивши температуру біля 50 градусів. Потім вже холодний імбир покладіть до посуди зі скла, закривши кришкою.

Як зберігати заспиртований імбир

Очищений цілий чи порізаний імбир слід покласти до банки з алкоголем, або саке, рисовим оцтом чи вином. Найкраще підійде горілка, бо тоді імбир найменше змінює колір та смак. Зберігати продукт можна два-чотири місяці.

Читайте також: