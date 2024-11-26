На Житомирщині жінка вбила чоловіка через "несмачний борщ"

У Житомирській області до 7 років позбавлення волі засудили жінку, яка вбила свого співмешканця. За словами нападниці, чоловік заявив, що "вона приготувала несмачний борщ", що спровокувало її на агресію.

Про це йдеться у вироку Червоноармійського районного суду Житомирської області (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, трагедія сталась у червні 2024 року. Жінка два дні поспіль лупцювала свого співмешканця. Це все припинилось, коли до будинку кривдниці та її жертви прийшла односельчанка. Жінка про все розповіла старості села, а та викликала поліцію та медиків. Потерпілого госпіталізували, проте чоловік помер у лікарні.

На суді підозрювана провину визнала. Вона розповіла, що конфлікт почався з того, що її співмешканцю "не сподобався зварений нею борщ".

"У ході цього конфлікту вона відірвала від шафи частину дерев'яної дошки та нанесла нею ряд ударів по голові та тулубу потерпілого. Від перших ударів по голові потерпілий впав на ліжко, де вона продовжувала його бити, а потерпілий лише просив щоб вона не била його. Ця подія відбулася ввечері. Наступного дня, коли вона наносила удари руками по обличчю потерпілому, бо він образив її. Тоді до будинку зайшла односельчанка, яка припинила її дії та покликала старосту села, а остання викликала швидку допомогу і поліцію. Вона також намагалася спалити речі, які були у крові, щоб приховати сліди злочину, але речі не згоріли, так як були мокрі".

Донька вбитого чоловіка заявила, що у її батька був складний характер. Про конфлікти у його родині вона нічого не знала. Також жінка не наполягала на суворому покаранні для підозрюваної.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жінку винною за частиною 2 ст.121 КК України. Її засудили до 7 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Полтаві чоловік вбив дружину через вареники.

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