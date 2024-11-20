У Полтаві чоловік вбив дружину через вареники

У Полтаві до 7 років позбавлення волі засудили чоловіка, який вбив свою дружину, бо нібито вона не нагодувала його варениками.

Про це йдеться у вироку Ленінського районного суду м. Полтави від 14 листопада 2024 року (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, трагедія сталась у березні 2020 року. Чоловік у спальні накинувся на дружину та задушив її. Після цього він витягнув тіло жінки на вулицю та залишив його там.

На суді чоловік провину визнав. Він заявив, що розкаюється, але "в силу свого хворобливого психічного стану, нічого не пам`ятає, але йому соромно і шкода, що його діями позбавлено життя людини".

На суді донька вбитої жінки повідомила, що її мати познайомилась із підозрюваним за оголошенням у газеті.

"До того як вони зустрілися, він її почав вмовляти переїхати до нього. Не бачучи людину, він дзвонив і говорив я тебе кохаю, я в тебе закохався, я без тебе помру, я повішуся. Коли їй мама розповіла за ці телефонні розмови, її це вже збентежило", - йдеться у свідченні свідка.

Жінка також додала, що після того, як її мати вийшла заміж, новий чоловік погрожував вбити дружину.

Мати покійної жінки стала свідком вбивства, проте через свій поважний вік, вона не змогла допомогти доньці. Вона зазначила, що чоловік вбив її доньку, бо вона не нагодувала його варениками.

Сестра підозрюваного заявила на суді, що жертва "не давала її брату їсти, забирала всі гроші, закривала на ключ морозильну камеру, заставляла його йти працювати, часто викликала поліцію, наговорюючи на нього".

Колишня дружина підсудного розповіла, що вона розлучилась з чоловіком, бо той знущався з неї.

Працівник поліції додав, що коли він приїхав, то підозрюваний намагався вчинити самогубство, але його врятували.

Суд визнав чоловіка винним за 1 ст.115 КК України та засудили до 7 років позбавлення волі. Також чоловіку примусово нададуть психіатричну допомогу за місцем відбування покарання.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік під час побачення жорстоко зґвалтував 16-річну дівчину.

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