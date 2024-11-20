В Полтаве муж убил жену из-за вареников

В Полтаве к 7 годам лишения свободы приговорили мужчину, который убил свою жену, потому что якобы она не накормила его варениками.

Об этом говорится в приговоре Ленинского районного суда г. Полтавы от 14 ноября 2024 (название суда недекоммунизировано — ред.).

По данным суда, трагедия произошла в марте 2020 года. Человек в спальне набросился на жену и задушил ее. После этого он вытащил тело женщины на улицу и оставил его там.

На суде мужчина вину признал. Он заявил, что раскаивается, но "в силу своего болезненного психического состояния ничего не помнит, но ему стыдно и жаль, что его действиями лишены жизни человека".

На суде дочь убитой женщины сообщила, что ее мать познакомилась с подозреваемым в газете.

"До того как они встретились, он ее начал уговаривать переехать к нему. Не видя человека, он звонил и говорил я тебя люблю, я в тебя влюбился, я без тебя умру, я повешусь. Когда ей мама рассказала за эти телефонные разговоры, ее это уже смутило", — говорится в показании свидетеля.

Женщина также добавила, что после того, как ее мать вышла замуж, новый мужчина угрожал убить жену.

Мать покойной женщины стала свидетелем убийства, однако из-за своего почтенного возраста она не смогла помочь дочери. Она отметила, что мужчина убил ее дочь, потому что она не накормила его варениками.

Сестра подозреваемого заявила на суде, что жертва "не давала ее брату есть, забирала все деньги, закрывала на ключ морозильную камеру, заставляла его уходить, часто вызывала полицию, наговаривая на него".

Бывшая жена подсудимого рассказала, что она развелась с мужем, потому что тот издевался над ней.

Сотрудник полиции добавил, что когда он приехал, то подозреваемый пытался совершить самоубийство, но его спасли.

Суд признал мужчину виновным за 1 ст.115 УК Украины и приговорили к 7 годам лишения свободы. Также мужчине принудительно окажут психиатрическую помощь по месту отбывания наказания.

Приговор суда

Напомним, мужчина во время свидания жестоко изнасиловал 16-летнюю девушку.

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