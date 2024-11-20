Ретроградний Меркурій у Стрільці від 24 листопада до 15 грудня 2024 року: що варто зробити

Під час ретроградного Меркурія у Стрільці важливо переосмислювати життєві цінності, перевіряти плани подорожей і завершувати старі справи.

Ретроградний Меркурій у Стрільці (24 листопада – 15 грудня 2024 року) принесе специфічний вплив, адже цей період поєднує енергію ретроградного руху Меркурія та знака Стрільця, що асоціюється з мандрами, освітою, великими ідеями та прагненням до істини. Під час ретроградного періоду планета наче "рухається назад", що впливає на сфери, які вона символізує: комунікацію, логіку, подорожі та технології.

Ось, що варто враховувати:

Що робити під час ретроградного Меркурія у Стрільці:

Переосмислювати свої переконання та життєві принципи.

Використайте цей час для внутрішнього діалогу, аналізу власних ідеалів та духовних цінностей. Перевіряти плани подорожей.

Стрілець керує мандрами, тому ретельно плануйте поїздки, перевіряйте квитки, бронювання, паспорти й інші документи. Перечитувати договори.

Якщо потрібно підписати угоду, уважно аналізуйте всі умови. Період підходить для виправлення старих помилок у документах. Повернутися до навчання або старих проєктів.

Добре працювати над відкладеними ідеями чи освіжити знання з курсів, які ви колись почали. Відновлювати зв’язки.

Меркурій може повернути у ваше життя людей з минулого. Будьте відкритими для спілкування, але з обережністю. Займатися самоаналізом.

Медитації, робота з внутрішніми блоками та перегляд цілей допоможуть уникнути зайвого хаосу.

Чого уникати:

Не приймайте імпульсивних рішень.

Енергія Стрільця може провокувати на спонтанність, але ретроградний Меркурій сприяє помилкам. Уникайте нових починань.

Період підходить для завершення старого, але нові проєкти краще відкласти до середини грудня. Будьте обережні з обіцянками.

Стрілець любить перебільшення, а ретроградний Меркурій може заплутати. Обіцяйте лише те, в чому впевнені. Обмежте серйозні покупки.

Особливо це стосується гаджетів, транспортних засобів та подорожей.

Психологічні поради:

Уважно стежте за своїми емоціями. Ретроградний Меркурій у вогняному Стрільці може провокувати роздратування, нетерпіння та бажання "поставити крапку".

Підтримуйте баланс між прагненням до свободи та необхідністю завершення нерозв'язаних питань.

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