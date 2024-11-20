Медик випадково вбив свою кохану, яка страждала на безсоння: що він накоїв

Китайський лікар був засуджений в Інтернеті після того, як він намагався вилікувати безсоння своєї дівчини, вводячи анестезію понад 20 разів протягом шести годин, що трагічно призвело до її смерті.

Про це повідомляє SCMP.

Медик, ідентифікований лише за прізвищем Цю, працює анестезіологом у неназваній лікарні в повіті Цзяцзян, провінція Сичуань. Він познайомився з жертвою на прізвище Чен, торговою представницею фармацевтичної компанії, через платформу онлайн-знайомств влітку 2022 року. Після того, як пара розпочала романтичні стосунки, Чен часто просила Цю вводити їй пропофол, основний анестетик, щоб полегшити її безсоння, від вересня 2023 року до березня 2024 року, коли сталася трагедія.

6 березня Цю ввів майже 1300 мг пропофолу в більш ніж 20 дозах через щиколотку Чен протягом шести годин від 23 вечора до 5 ранку наступного дня.

Він також залишив додаткові 100 мг пропофолу для Чен, щоб вона могла вжити їх самостійно, коли він виходив з готелю вранці. Після повернення він виявив, що Чен померла.

Медична експертиза підтвердила, що причиною її смерті стало гостре отруєння пропофолом.

Цю негайно повідомив про інцидент до поліції, зізнався у скоєному і згодом компенсував родичам Чен 400 000 юанів (55 000 доларів США), забезпечивши їх прощення.

Анонімний співробітник головного міжнародного виробника пропофолу в Шанхаї повідомив, що препарат не призначений для лікування безсоння і що дозування, використані в цьому випадку, значно перевищували безпечні межі.

1 листопада Народний суд повіту Реншоу провінції Сичуань засудив Цю до двох з половиною років позбавлення волі за вбивство з необережності.

Суд визнав, що на пом'якшення вироку вплинула явка з повинною, зізнання, а також компенсація сім'ї жертви та її подальше прощення.

Однак м'яке покарання було засуджене в Інтернеті: "Анестезіолог не знає правильного дозування анестезувальних препаратів? Хіба це недбалість? Хіба це не вбивство?", "Понад 20 уколів за шість годин. Як йому вдалося винести з лікарні стільки знеболювального? Хіба лікарня не повинна нести за це відповідальність?", "Вбивство з необережності плюс зізнання і компенсація дорівнює всього 2,5 рокам?".

Нагадаємо, у Канаді хірурги ампутували чоловіку не ту ногу. Поки триває перевірка, він змирився з тим, що його лівої ноги більше немає.

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