Яка користь дерунів для здоров'я: ви будете здивовані

Якщо приготувати деруни без яєць та в духовці, вони можуть бути дієтичною стравою.

Деруни - це одна з найулюбленіших страв кожного українця. Зазвичай їх подають зі сметаною, грибами чи шкварками, тому вони так смакують кожному з нас. А чи мають вони якусь користь для здоров’я? Так, ця страва вкрай корисна для багатьох систем організму, однак декому все ж не слід ними зловживати.

Яка користь дерунів для здоров’я: про це мало хто знає

Мають лише натуральний склад. Ця страва зберегла рослинну клітковину, крохмаль та мінерали картоплі, тому позитивно впливає на роботу шлунку, кишківника, серця й судин. За рахунок вмісту значної частки заліза, деруни запобігають захворюванням крові, зокрема розвитку анемії. Страва містить цинк, тому здатна покращити стан шкіри, нігтів та волосся. Деруни варто їсти тим, хто має проблеми з висипами на шкірі. Завдяки вмісту цибулі та часнику деруни здатні зміцнити імунітет і захистити від вірусних захворювань. Тому їх дуже корисно їсти в холодну пору року.

Кому не слід вживати деруни

Страва вважається досить калорійною, бо готується на великій кількості олії. Якщо ви дотримуєтеся дієти можна готувати деруни без додавання яєць і в духовці чи смажити на оливковій олії.

Не рекомендовано вживати страву тим, хто має проблеми зі шлунково-кишковим трактом чи печінкою. Деруни досить жирні, тому може бути важкість у шлунку, проблеми з травленням і додаткове навантаження на печінку.

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