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Яка користь дерунів для здоров'я: ви будете здивовані

Яка користь дерунів для здоров'я: ви будете здивовані

Яка користь дерунів / Фото: Фото з відкритих джерел

Якщо приготувати деруни без яєць та в духовці, вони можуть бути дієтичною стравою.

Деруни - це одна з найулюбленіших страв кожного українця. Зазвичай їх подають зі сметаною, грибами чи шкварками, тому вони так смакують кожному з нас. А чи мають вони якусь користь для здоров’я? Так, ця страва вкрай корисна для багатьох систем організму, однак декому все ж не слід ними зловживати.

Яка користь дерунів для здоров’я: про це мало хто знає

  1. Мають лише натуральний склад. Ця страва зберегла рослинну клітковину, крохмаль та мінерали картоплі, тому позитивно впливає на роботу шлунку, кишківника, серця й судин.
  2. За рахунок вмісту значної частки заліза, деруни запобігають захворюванням крові, зокрема розвитку анемії.
  3. Страва містить цинк, тому здатна покращити стан шкіри, нігтів та волосся. Деруни варто їсти тим, хто має проблеми з висипами на шкірі.
  4. Завдяки вмісту цибулі та часнику деруни здатні зміцнити імунітет і захистити від вірусних захворювань. Тому їх дуже корисно їсти в холодну пору року.

Кому не слід вживати деруни

Страва вважається досить калорійною, бо готується на великій кількості олії. Якщо ви дотримуєтеся дієти можна готувати деруни без додавання яєць і в духовці чи смажити на оливковій олії.

Не рекомендовано вживати страву тим, хто має проблеми зі шлунково-кишковим трактом чи печінкою. Деруни досить жирні, тому може бути важкість у шлунку, проблеми з травленням і додаткове навантаження на печінку.

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